Europa Verde: con nomina Ziantoni parte campagna elettorale Raggi (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Roma e i romani, dei rifiuti, non ne possono piu’. Sara’ forse questo che ha spinto, dopo ben due anni, la Sindaca Raggi a dotare finalmente la citta’ di un assessorato importante come quello ai rifiuti. Peccato che la nomina arrivi, oltre che in piena emergenza, anche a soli otto mesi dal voto. Dobbiamo forse pensare che la campagna elettorale del Movimento 5 Stelle sia ai blocchi di partenza? Se di questo non possiamo essere sicuri al 100%, una cosa e’ certa: dopo aver tenuto per se’ la delega ai rifiuti, i risultati Raggiunti in questo campo dalla Sindaca sono sotto gli occhi di tutti i cittadini romani, un fallimento a 360°”. Cosi’, in una nota, i co-portavoce dei Verdi-Europa Verde ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 14 settembre 2020) Roma – “Roma e i romani, dei rifiuti, non ne possono piu’. Sara’ forse questo che ha spinto, dopo ben due anni, la Sindacaa dotare finalmente la citta’ di un assessorato importante come quello ai rifiuti. Peccato che laarrivi, oltre che in piena emergenza, anche a soli otto mesi dal voto. Dobbiamo forse pensare che ladel Movimento 5 Stelle sia ai blocchi dinza? Se di questo non possiamo essere sicuri al 100%, una cosa e’ certa: dopo aver tenuto per se’ la delega ai rifiuti, i risultatiunti in questo campo dalla Sindaca sono sotto gli occhi di tutti i cittadini romani, un fallimento a 360°”. Cosi’, in una nota, i co-portavoce dei Verdi-...

Ultime Notizie dalla rete : Europa Verde Elezioni: pandemia e svolta verde, doppio incontro con Europa Verde Ravennawebtv.it Elezioni, in piazza con i 5 Stelle una tavola rotonda sulla buona amministrazione

LECCO – Una tavola rotonda per discutere di buona amministrazione. L’iniziativa è stata portata in centro città dal Movimento 5 Stelle e dal suo candidato alle prossime elezioni comunali del 20-21 set ...

Idrovia fino al Garda porto, foresta e laghi. Il piano per l’Europa

Palazzi: ci candidiamo per avere i soldi del Recovery Fund. Il ministro Amendola: il verde sarà la chiave per ottenerli MANTOVA. Navigare dai laghi di Mantova sino al Garda, spostando persone e merci.

