Esordio brillante per il Listino americano

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) – Segno più per ilUSA in avvio di settimana, favorito dal recupero dei titoli tecnologici e dall’ottimismo sugli studi per il vaccino anti-Covid. Il Dow Jones parte in aumento dello 0,83%; sulla stessa linea l’S&P-500, che avvia la giornata in crescita dell’1,26%, mentre appare effervescente il Nasdaq 100 (+1,87%). In buona evidenza nell’S&P 500 i comparti informatica (+2,21%), beni di consumo secondari (+1,38%) e telecomunicazioni (+1,27%). Tra le migliori Blue Chip del Dow Jones, Apple (+2,65%), American Express (+2,03%), Visa (+1,88%) e Microsoft (+1,46%). Fra i peggiori Caterpillar, che continua la seduta con -0,64%. Tentenna Chevron, con un modesto ribasso dello 0,53%. Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Nvidia (+9,31%), Micron Technology (+6,34%), Moderna (+4,57%) e Marriott International ...