Esclusiva | il Genoa spinge per il ritorno di Sanabria E Juan Jesus ha detto sì

(Di lunedì 14 settembre 2020) Letteralmente scatenato, il, un affare dietro l’altro. Negli ultimi giorni ha chiuso per Asoro, Badelj, Melegoni, dopo aver definito in tempi non sospetti Charpentier (poi girato alla Reggina). Presto toccherà all’attaccante Males, esiste un’intesa con l’Inter, ma nel frattempo il club rossoblu è in pressing per ildi Antoniodal Betis, c’è il gradimento di Maran. Intanto,hasì, ora serve il via libera della Roma, che aspetta sempre più ildi Smalling. Foto: TwitterL'articolo: ilper ildi. E ...

beatone__ : RT @AlfredoPedulla: #Inter ha ormai chiuso l’operazione Darian #Males - Cucciolina96251 : RT @AlfredoPedulla: #Inter ha ormai chiuso l’operazione Darian #Males - InteristDrew : RT @AlfredoPedulla: #Inter ha ormai chiuso l’operazione Darian #Males - Noovyis : (Esclusiva: Males-Inter finalmente in dirittura. E subito Genoa) Playhitmusic - - inungram : RT @AlfredoPedulla: #Inter ha ormai chiuso l’operazione Darian #Males -

Ultime Notizie dalla rete : Esclusiva Genoa

alfredopedulla.com

A partire dalle 22.30 il match sarà trasmesso in differita sul canale 13 in Liguria, sul 615 in Piemonte e in streaming su www.telenord.it Ultimo test pre campionato per il Genoa che domenica affronte ...Nuova idea per il Crotone in attacco. La formazione rossoblu non ha ancora completato il reparto avanzato e cerca ancora un innesto di qualità. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di ...