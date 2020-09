Energica Motor Company | finanziamento di 300 mila euro da Simest

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 14 settembre 2020) (Teleborsa) –si aggiudica il“patrimonializzazione” di, la merchant bank del Gruppo CDP specializzata nell’internazionalizzazione delle imprese. Le risorse, pari a 300, sono state erogate in tempi record a condizioni agevolate e sono servite ada consolidare il ruolo di leadership raggiunto a livello internazionale nel settore delle moto elettriche ad elevate prestazioni. “Desidero ringraziaree il suo Amministratore Delegato Mauro Alfonso per l’opportunità offerta”, ha commentato Livia Cevolini, CEO di, aggiungendo che l’azienda “deve ancora investire per ...