Elezioni Usa 2020 | il comizio di Trump senza mascherina in Nevada | “Non richiuderemo il Paese”

(Di lunedì 14 settembre 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald, ha tenuto ieri sera, domenica 13 settembre, unelettorale in uno stabilimento di Henderson, in. Il primo dopo il flop di Tulsa del giugno scorso, città dell’Oklahoma dove nei giorni seguenti all’evento si registrò un boom di contagi di coronavirus. Anche questa volta, parlandocome gran parte dei presenti, ha “sfidato il coronavirus”, contravvenendo alle misure dello Stato delper contrastare la pandemia. “Non chiuderemo di nuovo il Paese. Un nuovo lockdown distruggerebbe le vite di milioni di americani”, ha tuonato dal palco il tycoon, pronto a “prendersi il” e rimanere alla Casa Bianca ...

