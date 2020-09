Elezioni. Sono oltre 3,3 milioni gli elettori emiliano-romagnoli chiamati alle urne, il 20 e 21 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) ... 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?». ... Leggi su emiliaromagnanews24 (Di lunedì 14 settembre 2020) ... 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari', approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.240 del 12 ottobre 2019?». ...

matteosalvinimi : Stanno giusto aspettando le elezioni del 20 e 21 settembre per ridistribuire i 'turisti per sempre' in tutte le reg… - sentonyiwobi : C’è un’#immigrazione regolare, che la politica deve regolamentare, ed un’immigrazione clandestina che non aiuta gli… - welikeduel : 'Queste elezioni sono le più importanti nella storia degli Usa. Io sono un fermo oppositore del trumpismo. Abbiamo… - babilani73 : @lenuccia82 A mio parere era meglio iniziare senza dover stoppare dopo 4 giorni per una settimana e dopo per un’alt… - alessandro_dim : @BelpietroTweet A ci sono le elezioni politiche? -