Elezioni regionali in Russia, ennesima vittoria per Putin (Di lunedì 14 settembre 2020) Russia Unita ha vinto le Elezioni locali svoltesi nella Federazione russa nel corso del fine settimana. A confermarlo è Alexey Turchak, Segretario del consiglio generale di Russia Unita, che ha chiarito come "tutti i candidati governatori del partito sono nettamente in testa già al primo turno" e che " Russia Unita ha ottenuto la maggioranza … InsideOver.

