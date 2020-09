Elezioni | Centrodestra ottimista Expectations Regione per Regione

(Di lunedì 14 settembre 2020) Si avvicinano leregionali del 20-21 settembre, un test politico importantissimo soprattutto per il governo, oltre che per il segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti. La pubblicazione dei sondaggi è assolutamente vietata per legge, ma Affaritaliani.it ha cercato di capire... Segui su affaritaliani.it

TortoricAurelio : RT @riktroiani: A 7 giorni dalle elezioni nessun esponente del centrodestra. La par condicio questa sconosciuta a #staseraitalia - Winston10771675 : RT @riktroiani: A 7 giorni dalle elezioni nessun esponente del centrodestra. La par condicio questa sconosciuta a #staseraitalia - AndriaLiveIt : #Andria Salvini ad Andria per sostenere Scamarcio: «Andria vuole rimanere a centrodestra». Le foto - GPeppe34N : RT @riktroiani: A 7 giorni dalle elezioni nessun esponente del centrodestra. La par condicio questa sconosciuta a #staseraitalia - mrzchm : RT @riktroiani: A 7 giorni dalle elezioni nessun esponente del centrodestra. La par condicio questa sconosciuta a #staseraitalia -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Centrodestra

SASSARI. Oggi alle 17.30 i candidati al Senato del collegio di Sassari saranno protagonisti di un confronto nella sede della Nuova Sardegna, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del gio ...PORTO TORRES. «I criteri per la scelta del candidato della coalizione di centrodestra a sindaco di Porto Torres non rientrano tra le quote di divisione decise la settimana scorsa dal tavolo regionale: ...