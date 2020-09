Elezioni 2020 in Toscana: come saranno assegnati i seggi del futuro Consiglio regionale (Di lunedì 14 settembre 2020) Insieme al presidente della Regione, i toscani eleggeranno, domenica 20 e lunedì 21 settembre, anche i consiglieri che andranno a comporre la futura assemblea regionale: quaranta in tutto (quarantuno con il presidente della giunta che ne fa parte integrante), lo stesso numero del 2015, quindici in meno rispetto al 2010 Leggi su firenzepost (Di lunedì 14 settembre 2020) Insieme al presidente della Regione, i toscani eleggeranno, domenica 20 e lunedì 21 settembre, anche i consiglieri che andranno a comporre la futura assemblea: quaranta in tutto (quarantuno con il presidente della giunta che ne fa parte integrante), lo stesso numero del 2015, quindici in meno rispetto al 2010

