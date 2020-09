Elettra Lamborghini | arriva la fatidica domanda | “Certo!”

Leggi su chenews

(Di lunedì 14 settembre 2020) Continua il conto alla rovescia perche poche ore fa ha risposto ad alcune domande dei follower e una di queste era davvero imbarazzante: “Certo!”, Fonte foto: Instagram (@i sorrisi di, sempre bellissima e al centro dell’attenzione del gossip soprattutto per il suo imminente matrimonio, continua a lasciare tutti a bocca aperta grazie alle sue seducenti foto e soprattutto alle sue rivelazioni poco prima del fatidico giorno. La nota ereditiera, come sicuramente i suoi seguaci già sanno, è prossima alle nozze con il suo adottassimo AfroJack e in molti si stanno chiedendo quale vestito indosserà, chi saranno gli invitati, dove si svolgeranno le nozze ...