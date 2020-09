Economia Circolare, UNIRIMA: 'Bene il recepimento direttiva europea sui rifiuti' (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel decreto, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il prossimo 26 settembre, viene inoltre stabilito che le utenze non domestiche che conferiscono i rifiuti al di fuori del ... Leggi su ecodallecitta (Di lunedì 14 settembre 2020) Nel decreto, pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore il prossimo 26 settembre, viene inoltre stabilito che le utenze non domestiche che conferiscono ial di fuori del ...

PiagneriUI : #Rifiuti #PacchettoEconomiaCircolare #News - Pubblicati 3 dei 4 Decreti attesi in materia di Rifiuti e ed Economia… - recyclind : ?? Pacchetto economia circolare, pubblicati i decreti su #rifiuti, #pile e accumulatori, #Raee e veicoli fuori uso… - SAMArecycling : L'economia circolare è legge dello Stato. Ecco cosa cambia. ???? - InnoWeee : Un passo in avanti per trasformare la gestione dei rifiuti in gestione sostenibile dei materiali: escono in Gazzett… - InSic_it : In Gazzetta tre (dei 4 attesi) Decreti legislativi che recepiscono le tre direttive EU su 2018/849, 2018/850, 2018/… -