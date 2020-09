E ora Casalino si lamenta pure: "Lavoro per Conte ma mi sminuiscono" - (Di lunedì 14 settembre 2020) Francesca Galici Rocco Casalino assente alla reunion dei concorrenti del primo Grande Fratello a Live - Non è la d'Urso, ma scrive una lettera e si lamenta delle etichette alla sua persona nonostante il ruolo ricoperto oggi Il 14 settembre, ma 20 anni dopo, i concorrenti dell'iconica prima edizione del Grande Fratello si sono ritrovati per la prima volta in una reunion storica. Barbara d'Urso ha aspettato la mezzanotte, perché sono i dettagli a fare la differenza, e poco dopo lo scoccare delle 00.00 hanno fatto il loro ingresso nello studio di Live - Non è la d'Urso gli 8 partecipanti del Gf 1. Non c'era Pietro Taricone, prematuramente scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute, ma al quale è stato dedicato un toccante ricordo nel drive-in in occasione del decennale della sua morte. E non c'era ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 14 settembre 2020) Francesca Galici Roccoassente alla reunion dei concorrenti del primo Grande Fratello a Live - Non è la d'Urso, ma scrive una lettera e sidelle etichette alla sua persona nonostante il ruolo ricoperto oggi Il 14 settembre, ma 20 anni dopo, i concorrenti dell'iconica prima edizione del Grande Fratello si sono ritrovati per la prima volta in una reunion storica. Barbara d'Urso ha aspettato la mezzanotte, perché sono i dettagli a fare la differenza, e poco dopo lo scoccare delle 00.00 hanno fatto il loro ingresso nello studio di Live - Non è la d'Urso gli 8 partecipanti del Gf 1. Non c'era Pietro Taricone, prematuramente scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute, ma al quale è stato dedicato un toccante ricordo nel drive-in in occasione del decennale della sua morte. E non c'era ...

