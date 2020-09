Domenica Live Soleil Sorge nessun flirt con Andrea Iannone la D’Urso la smaschera (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella prima puntata di “Domenica Live” Soleil Sorgè durante l’intervista rilasciata a Barbara D’Urso riguardo il presunto flirt con Iannone dice: «nessun flirt, lui però». «Tra noi non c’è stato nulla, ci siamo ritrovati per caso insieme in Sardegna, a casa di amici a Porto Cervo, e siamo andati nei locali insieme. Ci hanno detto che c’erano paparazzi ma abbiamo ignorato la cosa». «Andrea è stato molto carino. Siamo tornati anche con lo stesso volo e lui mi ha accompagnato a casa. Poi tutto è finito lì, ma mi sono trovata a fare i conti con le paparazzate». Per Soleil il tema sarebbe chiuso. E,a chi solleva dubbi, replica ... Leggi su musicaetesti.myblog (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella prima puntata di “Sorgè durante l’intervista rilasciata a Barbara D’Urso riguardo il presuntocondice: «, lui però». «Tra noi non c’è stato nulla, ci siamo ritrovati per caso insieme in Sardegna, a casa di amici a Porto Cervo, e siamo andati nei locali insieme. Ci hanno detto che c’erano paparazzi ma abbiamo ignorato la cosa». «è stato molto carino. Siamo tornati anche con lo stesso volo e lui mi ha accompagnato a casa. Poi tutto è finito lì, ma mi sono trovata a fare i conti con le paparazzate». Peril tema sarebbe chiuso. E,a chi solleva dubbi, replica ...

