Domenica In, Mara Venier intervista Anna Tatangelo “Conosco la tua sofferenza” (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella giornata di ieri Domenica 13 settembre 2020 Mara Venier è tornata in onda su Rai1 con una nuova puntata di Domenica in, dando il via così alla nuova stagione televisiva 2020/2021. Tanti sono stati ospiti in studio e tra questi c’è stata anche Anna Tatangelo, la quale si è concessa una intervista piuttosto importante ed interessante visto che da quando è finita la storia con Gigi D’Alessio pare non abbia voluto più parlare della sua vita sentimentale. Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, la fine di un grande amore Sappiamo bene che Anna e Gigi si sono lasciati poco prima della quarantena annunciando entrambi la notizia sui loro profili Instagram attraverso un ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella giornata di ieri13 settembre 2020è tornata in onda su Rai1 con una nuova puntata diin, dando il via così alla nuova stagione televisiva 2020/2021. Tanti sono stati ospiti in studio e tra questi c’è stata anche, la quale si è concessa unapiuttosto importante ed interessante visto che da quando è finita la storia con Gigi D’Alessio pare non abbia voluto più parlare della sua vita sentimentale.e Gigi D’Alessio, la fine di un grande amore Sappiamo bene chee Gigi si sono lasciati poco prima della quarantena annunciando entrambi la notizia sui loro profili Instagram attraverso un ...

caste_stella : RT @AlbertoFuschi: #DomenicaIn crolla al 14,58% - 2,2 mln Mara ti ricordi con Lino e Ale quasi 4 milioni di telespettatori ??(18,7%) Domeni… - Pinobianconero : RT @RevenewsI: Ospite di #DomenicaIn, @_AnnaTatangelo_ ha parlato con Mara Venier della nuova 'Anna' e di come si senta - ora più che mai -… - infoitcultura : Ascolti tv ieri pomeriggio, Domenica In di Mara Venier vs Daydreamer di Can Yaman: chi ha vinto? - PBerluskony : RT @CinguettaTV: Domenica In 'SOLITARIA ' per Mara Venier. Esordio da dimenticare per il programma di rai1 che registra 2.247.000 14,59prim… - CinguettaTV : Domenica In 'SOLITARIA ' per Mara Venier. Esordio da dimenticare per il programma di rai1 che registra 2.247.000 14… -