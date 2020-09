Domenica In, Anna Tatangelo spiazza Mara Venier: “Ma è impazzita?” (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella prima puntata del salotto pomeridiano di ‘Domenica In’, Anna Tatangelo ha festeggiato i suoi 18 anni di carriera. Un traguardo importante che ripercorre una crescita professionale incredibile. La cantante di Sora si è presentata negli studi Rai con un look audace e ultra moderno. Con tanto di capelli biondi e stile da vera rapper, Anna Tatangelo ha raccontato senza filtri le sue ultime emozioni, nate soprattutto grazie al successo del suo recente singolo ‘Guapo’ che la vede in una versione inedita al fianco del rapper Geolier. Ma, dopo averle fatto i complimenti, Mara Venier non ha potuto far altro che confessare la sua immediata reazione quando l’ha rivista nelle nuove vesti, spiazzando la stessa ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 14 settembre 2020) Nella prima puntata del salotto pomeridiano di ‘In’,ha festeggiato i suoi 18 anni di carriera. Un traguardo importante che ripercorre una crescita professionale incredibile. La cantante di Sora si è presentata negli studi Rai con un look audace e ultra moderno. Con tanto di capelli biondi e stile da vera rapper,ha raccontato senza filtri le sue ultime emozioni, nate soprattutto grazie al successo del suo recente singolo ‘Guapo’ che la vede in una versione inedita al fianco del rapper Geolier. Ma, dopo averle fatto i complimenti,non ha potuto far altro che confessare la sua immediata reazione quando l’ha rivista nelle nuove vesti,ndo la stessa ...

AnnaRDelorenzo : RT @DavanzoEmilia: @AnnaRDelorenzo Grazie cara Anna, oggi la mia domenica è stata bellissima! Buonanotte e un grande abbraccio affettuoso ??… - AntonellaQuarto : RT @georg00114: Domenica Guanciale n.3 dedicata a #LaPortaRossa In attesa dei risultati del sondaggio di @_valslife un piccolo omaggio ai C… - Imprevedibile11 : RT @georg00114: Domenica Guanciale n.3 dedicata a #LaPortaRossa In attesa dei risultati del sondaggio di @_valslife un piccolo omaggio ai C… - chiamatemimatta : RT @georg00114: Domenica Guanciale n.3 dedicata a #LaPortaRossa In attesa dei risultati del sondaggio di @_valslife un piccolo omaggio ai C… - m_aartina : RT @georg00114: Domenica Guanciale n.3 dedicata a #LaPortaRossa In attesa dei risultati del sondaggio di @_valslife un piccolo omaggio ai C… -