Diretta Dispettosa per Giancarlo Magalli | di Nuovo Contro Adriana Volpe!

Leggi su gossipnews.tv

(Di lunedì 14 settembre 2020) Ancora guerra aperta traVolpe. Il conduttore de I fatti vostri non gliele manda a dire e lancia un richiamo all’ex collega ormai avversaria. Ecco cosa è successo! Un contratto non rinnovato e tanto astio dietro le quinte.Volpe, volto storico de la trasmissione “I Fatti Vostri”, condotta dal 1991 daed inaugurata nel 1990 dal compianto Fabrizio Frizzi, continua a ricevere frecciatine dal padrone di casa che proprio non si risparmia dal commentare l’ex collega e le sue performance passate e presenti. Ricominciano i “Fatti Vostri” eaccusaVolpe Infatti è ricominciata una nuova stagione della storica trasmissione di rai Due “I ...