Diminuiscono i nuovi casi di Coronavirus in Italia, 1.008 contro i 1.458 di ieri (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - In calo il numero di nuovi casi di Covid in Italia: 1.008 oggi, contro i 1.458 di ieri, ma come sempre il lunedì con pochi tamponi, 45.309 (ieri 72.143), meno della metà della media che ormai viaggia attorno ai 100mila test giornalieri. Il numero dei casi totali sale così a 288.761. In aumento i decessi, 14 oggi contro i 7 di ieri, per un totale di 35.624, mentre calano i guariti, 316 (erano 443 24 ore fa), e sono 213.950. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con più casi oggi è il Lazio, 181 nuovi contagi, seguita da Emilia Romagna (127) e Lombardia (125). Tutte le altre regioni sono sotto i 100 nuovi casi, con la Basilicata ... Leggi su agi (Di lunedì 14 settembre 2020) AGI - In calo il numero didi Covid in: 1.008 oggi,i 1.458 di ieri, ma come sempre il lunedì con pochi tamponi, 45.309 (ieri 72.143), meno della metà della media che ormai viaggia attorno ai 100mila test giornalieri. Il numero deitotali sale così a 288.761. In aumento i decessi, 14 oggii 7 di ieri, per un totale di 35.624, mentre calano i guariti, 316 (erano 443 24 ore fa), e sono 213.950. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La regione con piùoggi è il Lazio, 181contagi, seguita da Emilia Romagna (127) e Lombardia (125). Tutte le altre regioni sono sotto i 100, con la Basilicata ...

