Diletta Leotta strepitosa in barca: weekend al lago, follower pazzi di lei (Di lunedì 14 settembre 2020) Diletta Leotta sempre più protagonista del web: il post in barca fa impazzire i suoi follower di Instagram weekend in barca per la conduttrice e giornalista insieme a Rossella Fiamingo. Sole e relax in attesa di una settimana molto intensa per lei. Quella che porterà all’inizio della nuova stagione di serie A di calcio. Un … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 14 settembre 2020)sempre più protagonista del web: il post infa imre i suoidi Instagraminper la conduttrice e giornalista insieme a Rossella Fiamingo. Sole e relax in attesa di una settimana molto intensa per lei. Quella che porterà all’inizio della nuova stagione di serie A di calcio. Un … L'articolo proviene da leggilo.org.

stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - mvoonliam : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - shouldosomethin : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - Piaascione94 : RT @Slexiepedia__: Mi è stato detto che Demo è un'attrice che non può neanche definirsi tale e che rovina la televisione italiana Poi accen… - LaskaJuventus : @Up_78erailmio Appunto. Contro Diletta Leotta ho letto le peggiori schifezze, ad esempio. La differenza è che la do… -

Ultime Notizie dalla rete : Diletta Leotta Diletta Leotta prof esplosiva di wake surf | Romantica gita sul lago | Video Altranotizia Mahmood festeggia il compleanno: Diletta Leotta ed Elodie regine della serata

In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Diletta ed Elodie si divertono anche a "scambiarsi" la voce: l'ex talento di Amici parla con la voce della Leotta, mentre la conduttrice ...

Diletta Leotta sul wakeboard. Lago di Como in subbuglio

Fine settimana sul Lago di Como per Diletta Leotta in questo scampolo di sole e tempereture estive. La sexy conduttrice sportiva si diverte sulle belle acque lacustri a tentare la surfata su wakeboard ...

In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Diletta ed Elodie si divertono anche a "scambiarsi" la voce: l'ex talento di Amici parla con la voce della Leotta, mentre la conduttrice ...Fine settimana sul Lago di Como per Diletta Leotta in questo scampolo di sole e tempereture estive. La sexy conduttrice sportiva si diverte sulle belle acque lacustri a tentare la surfata su wakeboard ...