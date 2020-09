Diletta Leotta Instagram, irresistibile durante la lezione di wakesurf: «Promossa a pieni voti!» (Di lunedì 14 settembre 2020) Domenica movimentata per Diletta Leotta. Il volto noto di DAZN ha deciso di trascorrere una giornata al Lago di Como e di condividere questa sua esperienza di fine estate con i suoi oltre 7 milioni di followers. Poche ore fa su Instagram Diletta Leotta ha postato un suo scatto in costume con tanto di tavola per il wakesurf. Naturalmente i suoi ammiratori sono rimasti estasiati davanti alla sua innata bellezza e in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Non è passato inosservato ai loro occhi neanche il secondo post di Diletta: la showgirl sorridente alla guida di un motoscafo ha causato diversi capogiri. Leggi anche –> Diletta Leotta Instagram video fa scatenare i followers, ... Leggi su urbanpost (Di lunedì 14 settembre 2020) Domenica movimentata per. Il volto noto di DAZN ha deciso di trascorrere una giornata al Lago di Como e di condividere questa sua esperienza di fine estate con i suoi oltre 7 milioni di followers. Poche ore fa suha postato un suo scatto in costume con tanto di tavola per il. Naturalmente i suoi ammiratori sono rimasti estasiati davanti alla sua innata bellezza e in pochissimo tempo hanno invaso il post di like e commenti. Non è passato inosservato ai loro occhi neanche il secondo post di: la showgirl sorridente alla guida di un motoscafo ha causato diversi capogiri. Leggi anche –>video fa scatenare i followers, ...

stanzaselvaggia : Non so chi abbia suggerito alla Leotta di dire sì a questo agghiacciante spot dal vago sapore di sessismo anni '50… - zziatizia : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - flvjjj : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… - kitkatsmexw : RT @Slexiepedia__: Mi è stato detto che Demo è un'attrice che non può neanche definirsi tale e che rovina la televisione italiana Poi accen… - taluladoeshulah : RT @caesarzppli: ma no infatti le foto di scarlett johansson, diletta leotta, jennifer lawrence, kate upton e kaley cuoco non girano da ann… -

La conduttrice radiofonica ha condiviso con i suoi followers di instagram degli scatti e dei video bollenti della giornata passata al lago di como. La sua perfetta sinuosità non riesce affatto a passa ...

In alcune stories pubblicate sui rispettivi profili Instagram, Diletta ed Elodie si divertono anche a "scambiarsi" la voce: l'ex talento di Amici parla con la voce della Leotta, mentre la conduttrice ...

