Dichiarazione dei redditi | si avvicina la scadenza del 730 2020

(Di lunedì 14 settembre 2020) Scade il 30 settembre il termine ultimo per presentare il modello 730 sia da parte di tutti coloro che hanno deciso di inviarlo in autonomia dal sito dell’Agenzia delle Entrate, modello 730 precompilato, sia per coloro che si sono affidati, mediante delega, all’assistenza del proprio sostituto d’imposta, o di un CAF o professionista abilitato (consulta qui lo specialedeie 730/). Modello 730, quando arrivano i rimborsi Per gli invii effettuati dal 1° settembre e fino al termine ultimo di mercoledì 30, i rimborsi spettanti verranno accreditati a ottobre o novembre. L’accredito del rimborso Irpef è infatti effettuato sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il prospetto di liquidazione, ovvero il risultato contabile ...