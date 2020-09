Diabete di tipo 2, insonnia nuovo fattore di rischio (Di lunedì 14 settembre 2020) Diabete di tipo 2: insonnia identificata come nuovo fattore di rischio per lo sviluppo della malattia secondo uno studio pubblicato su Diabetologi L’analisi di un ampio set di dati ha permesso di identificare una serie di fattori collegati allo sviluppo Diabete di tipo 2, sia di rischio, tra cui l’insonnia, che protettivi. I risultati dello studio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di lunedì 14 settembre 2020)di2:identificata comediper lo sviluppo della malattia secondo uno studio pubblicato su Diabetologi L’analisi di un ampio set di dati ha permesso di identificare una serie di fattori collegati allo sviluppodi2, sia di, tra cui l’, che protettivi. I risultati dello studio… L'articolo Corriere Nazionale.

chetempochefa : “Quando io e mia moglie eravamo in ospedale per il covid, mi sono detto: ‘Ho 63 anni, il diabete di tipo 2, mi è st… - irenelasagna : RT @chetempochefa: “Quando io e mia moglie eravamo in ospedale per il covid, mi sono detto: ‘Ho 63 anni, il diabete di tipo 2, mi è stato m… - DamaInesistent1 : RT @chetempochefa: “Quando io e mia moglie eravamo in ospedale per il covid, mi sono detto: ‘Ho 63 anni, il diabete di tipo 2, mi è stato m… - SalvoSubito : RT @chetempochefa: “Quando io e mia moglie eravamo in ospedale per il covid, mi sono detto: ‘Ho 63 anni, il diabete di tipo 2, mi è stato m… - BileMarco : RT @chetempochefa: “Quando io e mia moglie eravamo in ospedale per il covid, mi sono detto: ‘Ho 63 anni, il diabete di tipo 2, mi è stato m… -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete tipo Diabete di tipo 2, metformina può aumentare il rischio di anemia PharmaStar Diabete, dall’innovazione tecnologica nuovi modelli di assistenza

In tema di gestione della cronicità, il diabete rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando l’efficienza dei percorsi di ...

Sweet Team Aniad Fvg, campo scuola Diabete & Sport dal 15 al 19 a Lignano

Dal 15 al 19 settembre si terrà a Lignano la quinta edizione del campo scuola Diabete & Sport, organizzato dall’Associazione Sweet Team Aniad FVG grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giul ...

In tema di gestione della cronicità, il diabete rappresenta sicuramente un caso paradigmatico in cui, si rende necessario ammodernare il sistema assistenziale, migliorando l’efficienza dei percorsi di ...Dal 15 al 19 settembre si terrà a Lignano la quinta edizione del campo scuola Diabete & Sport, organizzato dall’Associazione Sweet Team Aniad FVG grazie al contributo della Regione Friuli Venezia Giul ...