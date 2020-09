Di Maio predica bene e razzola male: a spasso in auto blu. Bignami lo smaschera: la scorta l’insulta (video) (Di lunedì 14 settembre 2020) Di Maio predica bene e razzola male: se ne va in giro a Faenza, dove è arrivato per un’iniziativa di campagna elettorale, in auto blu. Galeazzo Bignami (Fdi) filma la beffa e lo smaschera: la scorta del ministro grillinop, per tutta risposta, prima lo insulta. Poi lo fa identificare dai carabinieri… Siamo alle solite insomma. Di Maio, predica bene e razzola male. Dopo quanto accaduto ieri a Faenza, e denunciato dall’esponente Fdi Galeazzo Bignami, è proprio il caso di dirlo. Infatt, in barba alla propaganda per il si al referendum. A quanto previsto dal programma di governo dei 5S sbandierato ovunque, ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 14 settembre 2020) Di: se ne va in giro a Faenza, dove è arrivato per un’iniziativa di campagna elettorale, inblu. Galeazzo(Fdi) filma la beffa e lo: ladel ministro grillinop, per tutta risposta, prima lo insulta. Poi lo fa identificare dai carabinieri… Siamo alle solite insomma. Di. Dopo quanto accaduto ieri a Faenza, e denunciato dall’esponente Fdi Galeazzo, è proprio il caso di dirlo. Infatt, in barba alla propaganda per il si al referendum. A quanto previsto dal programma di governo dei 5S sbandierato ovunque, ...

__Dirty_Harry_ : @AldoNardi @gladiatoremassi @santandreadc @GiorgiaMeloni @matteosalvinimi Non hai capito Te la taglio a fettine an… - AsiapaolaPaola : @M5S_Europa In vs Di maio predica bene e razzola male:costa il triplo del preced ministro degli Esteri!! taglia gli… - Raffael48420289 : @luigidimaio @diMartedi @La7tv ho appena parlato con PINOCCHIO......mi ha detto che non ti crede nemmeno lui.....… - caterinacorda1 : RT @FabriSovranista: Di Maio, ecco quanto ci costa il suo staff: una cifra record. Predica bene, razzola male - SonjaBrogna : Di Maio, ecco quanto ci costa il suo staff: una cifra record. Predica bene, razzola male -

Ultime Notizie dalla rete : Maio predica Migranti, in Sicilia sbarchi, fughe e prove di dialogo Quotidiano di Sicilia IL VESCOVO MOGAVERO BACCHETTA MUSUMECI: «PENOSO DEFINIRE SACERDOTI CHE PREDICANO VANGELO COME GREGARI DI POLITICI»

«È penoso sentire definire gregari di questo o quel politico i sacerdoti che predicano il Vangelo di Cristo “senza se e senza ma”! Dovremmo brandire Vangelo e rosario e fischiare il Papa, urlando cont ...

Migranti, vescovo di Mazara contro Musumeci: “Penoso definire preti gregari di politici”

“E’ penoso sentire definire gregari di questo o quel politico i sacerdoti che predicano il Vangelo di Cristo ‘senza se e senza ma’! Dovremmo brandire Vangelo e rosario e fischiare il Papa, urlando con ...

«È penoso sentire definire gregari di questo o quel politico i sacerdoti che predicano il Vangelo di Cristo “senza se e senza ma”! Dovremmo brandire Vangelo e rosario e fischiare il Papa, urlando cont ...“E’ penoso sentire definire gregari di questo o quel politico i sacerdoti che predicano il Vangelo di Cristo ‘senza se e senza ma’! Dovremmo brandire Vangelo e rosario e fischiare il Papa, urlando con ...