Di cosa parla Nomadland | il film che ha vinto il Leone d’Oro a Venezia

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 14 settembre 2020) Facciamo di “” una bandiera. Un’idea di sguardo su vite interrotte, riprese, percorse. Facciamo di “” un canto. Quello intonato sulle note di Einaudi che ne accompagna le immagini. Facciamo di “” il nostro. Non solo quello di una Mostra del Cinema diche nella sua eccezionalità ha deciso, come previsto, di premiarlod’Oro. Potreste non conoscere la regista. Si chiama Chloé Zhao, viene da Pechino, ma anche da Londra e Los Angeles. Il suo è davvero un percorso verso ovest. Come quello delle vite di frontiera che così bene sa raccontare. Il sentimento, tipicamente americano, di muoversi alla scoperta nell’ignoto di paesaggi incontaminati. In questi luoghi ci ha ...