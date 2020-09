De Luca fa tappa in Irpinia: “Lavoriamo ad una Campania forte” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nuova tappa in Irpinia per il governatore Vincenzo De Luca. Dopo il confronto di sabato scorso con Ciriaco De Mita, De Luca, ha incontrato i candidati del Partito Democratico in centro città ad Avellino. Presenti Maurizio Petracca, Rosetta D’Amelio, Michelangelo Ciarcia e Antonella Mennino. E non solo. Presente il commissario Aldo Cennamo, Roberta Santaniello, Valentina Paris, Carmine De Blasio e sopratutto non è passata inosservata la presenza dell’ex fascia tricolore del capoluogo, Pino Galasso. “Nessun rilassamento, la campagna elettorale termina il 21 settembre alle ore 15”. E’ il messaggio lanciato da De Luca ai candidati. “Quel signore che ogni tanto viene da Milano (chiaro riferimento a Matteo ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Nuovainper il governatore Vincenzo De. Dopo il confronto di sabato scorso con Ciriaco De Mita, De, ha incontrato i candidati del Partito Democratico in centro città ad Avellino. Presenti Maurizio Petracca, Rosetta D’Amelio, Michelangelo Ciarcia e Antonella Mennino. E non solo. Presente il commissario Aldo Cennamo, Roberta Santaniello, Valentina Paris, Carmine De Blasio e sopratutto non è passata inosservata la presenza dell’ex fascia tricolore del capoluogo, Pino Galasso. “Nessun rilassamento, la campagna elettorale termina il 21 settembre alle ore 15”. E’ il messaggio lanciato da Deai candidati. “Quel signore che ogni tanto viene da Milano (chiaro riferimento a Matteo ...

