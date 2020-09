De Luca e Cerreto | ancora polemiche | attacca Alleanza di Centro

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti“Riteniamo che si stia oltrepassando ogni limite in termini di dignità. Il Governatore Vincenzo De, in uno slancio di ennesima sfacciataggine, è venuto nel Sannio ad offendere,una volta, per l’ennesima, l’intelligenza dei sanniti”. Così Angelo Feleppa ed Antonio D’Occhio – rispettivamente Segretario regionale e provinciale didi– in una nota diramata alla stampa. “Senza limiti, senza pudore – proseguono i due – ha garantito che nel mese di Ottobre aprirà l’ospedale diSannita dopo anni di inattività. In più ha anche assicurato l’assunzione di sessanta figure di personale tra infermieri ed Oss. Se uno la deve sparare la balla, ...