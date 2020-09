Daydreamer – Le ali del sogno, cosa hanno di tanto speciale le produzione turche? (Di lunedì 14 settembre 2020) Tutto è cominciato da Ayaz (Serkan Cayoglu) e Oyku (Ozge Gurel), gli amati protagonisti di Cherry season – La stagione del cuore, la prima produzione turca andata in onda su Canale 5 tra il 2016 e il 2017. Da allora, grazie al successo inaspettato della soap made in Turchia, Mediaset ha cominciato ad osservare con attenzione le produzioni provenienti dal mercato televisivo di questo Paese, punto di contatto tra l’Europa e il Medio Oriente, capaci di raccogliere grande consenso da parte dei telespettatori nostrani. Grazie infatti a una trama romantica, in cui non manca mai un amore ostacolato dai vari cattivi di turno, le fiction turche riescono infatti a fare sempre centro, e a conquistare milioni di fan che le seguono nei minimi dettagli, e seguono le vicende degli attori protagonisti e dei personaggi che interpretano. Un trend ... Leggi su controcopertina (Di lunedì 14 settembre 2020) Tutto è cominciato da Ayaz (Serkan Cayoglu) e Oyku (Ozge Gurel), gli amati protagonisti di Cherry season – La stagione del cuore, la primaturca andata in onda su Canale 5 tra il 2016 e il 2017. Da allora, grazie al successo inaspettato della soap made in Turchia, Mediaset ha cominciato ad osservare con attenzione le produzioni provenienti dal mercato televisivo di questo Paese, punto di contatto tra l’Europa e il Medio Oriente, capaci di raccogliere grande consenso da parte dei telespettatori nostrani. Grazie infatti a una trama romantica, in cui non manca mai un amore ostacolato dai vari cattivi di turno, le fictionriescono infatti a fare sempre centro, e a conquistare milioni di fan che le seguono nei minimi dettagli, e seguono le vicende degli attori protagonisti e dei personaggi che interpretano. Un trend ...

