Daniele Silvestri e il figlio che torna a scuola: «Sorridi tanto, anche con la mascherina»

Sono foto di zainetti, di bambini ripresi di spalle, con i grembiuli e i vestiti belli. Sono testimonianze di come la scuola, nel suo lento riprendersi dopo lo stop imposto dal Coronavirus, sappia portare sorrisi e buon umore. Lacrime, a tratti, perché i genitori alla lontananza dai propri bambini sembrano essersi disabituati. «Figlio, ci siamo. È arrivato il giorno», ha scritto online Daniele Silvestri, primo di tanti famosi ad aver condiviso su Instagram le emozioni del ritorno a scuola.

«È arrivato il giorno, è arrivato in un momentaccio, ma è pur sempre quel giorno». La dedica del cantante al piccolo Oliver, pronto per la prima elementare, è stata seguita su Instagram dalla commozio ...

