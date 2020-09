Dalla Azzolina alla reunion del primo Gf, ritorno boom per 'Live - Non è la d'Urso' (Di lunedì 14 settembre 2020) Dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina alla reunion dei primi inquilini della Casa del ' Grande Fratello '. E ancora Fabrizio Corona in esclusiva che ha affrontato le sfere e Gina Lollobrigida in ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 14 settembre 2020) Dal ministro dell'Istruzione Luciadei primi inquilini della Casa del ' Grande Fratello '. E ancora Fabrizio Corona in esclusiva che ha affrontato le sfere e Gina Lollobrigida in ...

insopportabile : Ho acceso la tv e ho visto la Azzolina dalla D'Urso. Mancava solo l'anticristo. - patriziafloris6 : RT @sarasarli: Fatemi capire il presidente #Conte non può mandare messaggio di auguri agli studenti a #DomenicaIn e poi #Salvini puo andar… - Marco_Zum : RT @Marco_Zum: Salvini: “Azzolina prende banchi rotelle dalla Cina, quelli che hanno infettato il mondo” - Franci723 : Ovviamente delle mascherine chirurgiche tanto sbandierate dalla Azzolina nemmeno l’ombra; e non parliamo dei banchi… - cocchi2a : RT @sarasarli: Fatemi capire il presidente #Conte non può mandare messaggio di auguri agli studenti a #DomenicaIn e poi #Salvini puo andar… -