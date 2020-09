Dal Gabinetto al Governo? Suga è pronto (Di lunedì 14 settembre 2020) Per diventare premier, Suga dovrà essere confermato mercoledì prossimo, in una sessione parlamentare straordinaria Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 14 settembre 2020) Per diventare premier,dovrà essere confermato mercoledì prossimo, in una sessione parlamentare straordinaria

Tokyo: Yoshihide Suga sostituirà Shinzo Abe alla guida del governo

L’attuale primo ministro si è dimesso il 28 agosto per problemi di salute. Suga ha ottenuto l’appoggio di tutte le principali fazioni del Partito liberaldemocratico: il 16 settembre sarà eletto in mod ...

Giappone: Partito liberaldemocratico pronto ad eleggere il suo nuovo presidente

Tokyo, 14 set 04:52 - (Agenzia Nova) - Il Partito liberaldemocratico del Giappone (Ldp) eleggerà suo presidente il segretario capo di Gabinetto e portavoce del governo, Suga Yoshihide, in sostituzione ...

