Da Flavia Vento a Pierpaolo Pretelli | Gli ultimi concorrenti della prima puntata del GF Vip (Di martedì 15 settembre 2020) Gli ultimi concorrenti della prima puntata di questa sera, 14 settembre 2020, vanno da Flavia Vento fino a Pierpaolo Pretelli. Dopo il primo gruppo di vip che hanno già varcato la porta rossa di Cinecittà, arriva anche la seconda parte di nuovi inquilini della Casa: da Flavia Vento a Pierpaolo Pretelli si chiude la prima tranche … L'articolo Da Flavia Vento a Pierpaolo Pretelli Gli ultimi concorrenti della prima puntata del GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Glidi questa sera, 14 settembre 2020, vanno dafino a. Dopo il primo gruppo di vip che hanno già varcato la porta rossa di Cinecittà, arriva anche la seconda parte di nuovi inquiliniCasa: dasi chiude latranche … L'articolo DaGlidel GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

GrandeFratello : Signore e signori, nella Casa di #GFVIP sta per entrare Flavia Vento! E la sua personalità è molto più complessa di… - MarioManca : Immagino che Barbara D'Urso in questo momento si stia facendo una grassa risata: ora potrà tirare fuori Flavia Vent… - vincycernic95 : LA DE BLANCK CHE GIÀ DICE LE SUE NOMINATION A FLAVIA VENTO, GIÀ SI INIZIA A GIOCARE DAL PRIMO GIORNO BENE COSÌ… - valefasalli : RT @enomisM96: #GFVIP Patrizia De Blanck ha appena detto all'orecchio che ha nominato Tommaso Zorzi a Flavia Vento. Questo è giocare SPORC… - 21sweetL : Alzi la mano chi ha gia in testa il nuovo tormentone di Flavia Vento, veniiiitttteeeee a meeeee marinaiiiii ???? -