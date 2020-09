Cuochi d’Italia | su Tv8 riparte Il Campionato del Mondo tra chef internazionali

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 14 settembre 2020) Esposito, Barbieri e Tomei -d'Italia Il palinsesto autunnale di Tv8 inizia a definirsi quasi in toto con la nuova edizione di uno dei programmi simbolo del canale:d’Italia, nella versione Ildel. Alla guida della gara tra cucine etniche ritorna Bruno Barbieri, insieme alla giuria composta dai colleghiCristiano Tomei e Gennaro Esposito. Il programma – in onda dal lunedì al venerdì alle 19.35 – varca i confini nazionali per far ‘assaporare’ al telespettatore i migliori piatti e sapori di tutto il. I protagonisti della terza edizione sono dunque ventiprofessionisti, che hanno trovato in Italia la loro nuova patria e lavorano in ristoranti che ...