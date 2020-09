Cristina Plevani in lacrime per Pietro Taricone, il ricordo a Live ha commosso tutti (Foto) (Di lunedì 14 settembre 2020) Il film sulla vita di Pietro Taricone ieri a Live ha commosso tutti e più di tutti Cristina Plevani (Foto). Sono passati 20 anni dal loro Grande Fratello, sono passati 10 anni dalla morte di Pietro. Un amore che è andato in onda in diretta tv e di cui Cristina Plevani non ha mai raccontato molto, perché a Taricone è poi piaciuta anche Marina La Rosa, perché non sempre era gentile con Cristina ma a 20 anni di distanza le lacrime della prima vincitrice del Grande Fratello dicono tutto. Sono ricordi che restano dentro e tutti quelli che hanno seguito quel primo indimenticabile GF hanno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 14 settembre 2020) Il film sulla vita diieri ahae più di). Sono passati 20 anni dal loro Grande Fratello, sono passati 10 anni dalla morte di. Un amore che è andato in onda in diretta tv e di cuinon ha mai raccontato molto, perché aè poi piaciuta anche Marina La Rosa, perché non sempre era gentile conma a 20 anni di distanza ledella prima vincitrice del Grande Fratello dicono tutto. Sono ricordi che restano dentro equelli che hanno seguito quel primo indimenticabile GF hanno ...

unbelrumore : RT @_Alessio_88: Bella Sabrina Impacciatore che imita Marina La Rosa ma Paola Cortellesi che imita Cristina Plevani non la consideriamo? #n… - soloversacexme : RT @_Alessio_88: Bella Sabrina Impacciatore che imita Marina La Rosa ma Paola Cortellesi che imita Cristina Plevani non la consideriamo? #n… - CorradoAbate : RT @_Alessio_88: Bella Sabrina Impacciatore che imita Marina La Rosa ma Paola Cortellesi che imita Cristina Plevani non la consideriamo? #n… - mimmo_sardiello : #noneladurso Pietro Taricone non vinse il Grande Fratello(addirittura terzo dietro Salvo) proprio per aver fatto se… - AlessiaMirabel6 : RT @justsugarfree: Cristina Plevani in lacrime per Pietro Taricone. Piango per sempre #LiveNoneLadUrso -