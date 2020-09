Cristina D’Avena è ricorsa alla chirurgia plastica? La confessione della cantante

Leggi su controcopertina

(Di lunedì 14 settembre 2020) Nonostante siano trascorsi davvero tantissimi anniD’Avena continua ad incantare il suo pubblico e ultimamente pare lo abbia fatto anche attraverso i social network, dove tra l’altro è molto seguita ed apprezzata. Noi tutti conosciamoper essere stata per molto tempo la vocegran parte delle sigle dei cartoni animati, ma ultimamente si è fatta strada anche parecchia strada sui social network mostrandosi in una veste del tutto inedita. Lainfatti in questi ultimi giorni ha pubblicato tutta una serie di scatti sul suo profilo Instagram che la ritraggono in bikini e queste foto hanno letteralmente mandato in delirio tutti i fan. Non c’è che dire infatti sul fatto cheD’Avena sia una grande artista di grande talento, ma ...