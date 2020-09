Crisi Covid, ne risente anche Migros: 25 tagli alla filiale Saviva (Di lunedì 14 settembre 2020) «La pandemia ha messo in Crisi il settore della ristorazione» ricorda Migros, confermando i licenziamenti Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 14 settembre 2020) «La pandemia ha messo inil settore della ristorazione» ricorda, confermando i licenziamenti

valigiablu : Come un esperimento sul reddito di base ha aiutato 6 mila keniani ad affrontare la crisi della COVID-19 |… - Linkiesta : Mai si era andati alle urne in un clima così nevrotico. Fra scuole che aprono e richiudono per le regionali, la pau… - AnnalisaChirico : Mentre il paese affronta la più grave crisi economica dal dopoguerra, il premier Conte mostra di non avere contezza… - marioricciard18 : RT @valigiablu: Come un esperimento sul reddito di base ha aiutato 6 mila keniani ad affrontare la crisi della COVID-19 | @marconurra https… - AnthropolisCult : RT @valigiablu: Come un esperimento sul reddito di base ha aiutato 6 mila keniani ad affrontare la crisi della COVID-19 | @marconurra https… -