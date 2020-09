Cremonini | dal 18 settembre il nuovo singolo ambizioso e rivoluzionario “Ciao”

(Di lunedì 14 settembre 2020) A quasi un anno dall’uscita della raccolta “2C2C the best of”, il prossimo 18Cesarepubblicherà il terzo inedito “Ciao”, dopo “Al telefono” e “Giovane stupida”. Il brano verrà accompagnato anche dal video. Il cantante bolognese torna alla ribalta con unestratto dall’album “2C2C the best of”. “Ciao”, questo il titolo … L'articolo, dal 18il“Ciao” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Cesare Cremonini ha fatto sapere ai fan che "Ciao" sarà il suo nuovo singolo estratto dalla raccolta "Cremonini 2C2C the best of", pubblicata a novembre 2019. Il cantautore ha spiegato molto bene il s ...“Ciao” è la canzone con cui dico addio al mio passato, dopo un 2020 che ha spostato pesi enormi nella vita di tutti e che per me ha significato una rinascita in ambito personale. Il testo esce da una ...