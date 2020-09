Covid19, diritti, sanità e beni pubblici. Lettera aperta al Segretario Generale dell’Onu (Di lunedì 14 settembre 2020) Sig. Segretario Generale, Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha allertato la comunità internazionale sulle crescenti disuguaglianze nella salute tra le popolazioni del mondo, in particolare in relazione alla pandemia Covid-19 1. Da maggio 2020 sono stati numerosi gli appelli e le proposte che chiedevano alla 75° Assemblea Generale delle Nazioni Unite di affermare che qualsiasi futuro vaccino Covid-19 debba essere un bene comune, un bene pubblico globale, gratuito e che il diritto alla salute per tutti dovrebbe … Continua L'articolo Covid19, diritti, sanità e beni pubblici. Lettera aperta al Segretario Generale dell’Onu proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di lunedì 14 settembre 2020) Sig., Il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite ha allertato la comunità internazionale sulle crescenti disuguaglianze nella salute tra le popolazioni del mondo, in particolare in relazione alla pandemia Covid-19 1. Da maggio 2020 sono stati numerosi gli appelli e le proposte che chiedevano alla 75° Assembleadelle Nazioni Unite di affermare che qualsiasi futuro vaccino Covid-19 debba essere un bene comune, un bene pubblico globale, gratuito e che il diritto alla salute per tutti dovrebbe … Continua L'articolo, sanità ealdell’Onu proviene da il manifesto.

DinamoPress : RT @radiosonar_net: Oggi è il #primogiornodiscuola! Ma in quali condizioni riparte la #scuola dopo il lockdown causato dal #COVID19 ? appro… - Mari81933150 : RT @danielamartani: Ennesimo verbale per non aver indossato la mascherina all'aperto mentre mi stavo facendo una passeggiata a Trastevere c… - PornoNoblogs : RT @radiosonar_net: Oggi è il #primogiornodiscuola! Ma in quali condizioni riparte la #scuola dopo il lockdown causato dal #COVID19 ? appro… - nonunadimeno : RT @radiosonar_net: Oggi è il #primogiornodiscuola! Ma in quali condizioni riparte la #scuola dopo il lockdown causato dal #COVID19 ? appro… - CordioliMirco : RT @danielamartani: Ennesimo verbale per non aver indossato la mascherina all'aperto mentre mi stavo facendo una passeggiata a Trastevere c… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid19 diritti 4 CASI DI COVID19, CHIUSURA PER SANIFICAZIONE DEL PRONTO SOCCORSO DI CASERTA TeleradioNews Parlamento Ue: da oggi plenaria a Bruxelles. Mercoledì discorso di Von der Leyen sullo Stato dell’Unione

Il discorso sullo Stato dell’Unione europea della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è il pezzo forte all’ordine del giorno della plenaria dell’Europarlamento che si apre oggi a Bruxe ...

Ue-Cina: Michel, discussi cambiamento climatico, mercato, diritti umani, Covid-19

Bruxelles, 14 set 17:28 - (Agenzia Nova) - Cambiamento climatico, mercato e questioni economiche, affari internazionali e diritti umani, Covid-19 e ripresa economica. Sono questi i temi affrontati dai ...

Il discorso sullo Stato dell’Unione europea della presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, è il pezzo forte all’ordine del giorno della plenaria dell’Europarlamento che si apre oggi a Bruxe ...Bruxelles, 14 set 17:28 - (Agenzia Nova) - Cambiamento climatico, mercato e questioni economiche, affari internazionali e diritti umani, Covid-19 e ripresa economica. Sono questi i temi affrontati dai ...