Covid, Silvio Berlusconi oggi sarà dimesso dal San Raffaele. Era ricoverato dal 3 settembre (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ex premier Silvio Berlusconi sarà dimesso oggi, intorno alle 11.30, dal San Raffaele di Milano dove era ricoverato da giovedì 3 settembre dopo essere risultato positivo al coronavirus e aver sviluppato una polmonite bilaterale. Berlusconi “ha dato grandi soddisfazione e credo che abbia personalmente contribuito a dimostrare che, seguendo delle regole codificate e precise, riusciremo ad avere ragione del virus e riusciremo a rasserenare tutti, visto che c’è molta ansia e preoccupazione”. aveva detto ieri Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale San Raffaele di Milano e medico personale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 14 settembre 2020) L’ex premiersarà, intorno alle 11.30, dal Sandi Milano dove erada giovedì 3dopo essere risultato positivo al coronavirus e aver sviluppato una polmonite bilaterale.“ha dato grandi soddisfazione e credo che abbia personalmente contribuito a dimostrare che, seguendo delle regole codificate e precise, riusciremo ad avere ragione del virus e riusciremo a rasserenare tutti, visto che c’è molta ansia e preoccupazione”. aveva detto ieri Alberto Zangrillo, responsabile dell’Unità operativa di Terapia intensiva generale e cardiovascolare dell’Irccs ospedale Sandi Milano e medico personale ...

