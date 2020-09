Covid, Putin pronto a inviare primo lotto vaccino in Bielorussia (Di lunedì 14 settembre 2020) Madrid, 14 set. (Adnkronos/Europa Press) - Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha ordinato di preparare il primo lotto del vaccino russo contro il nuovo coronavirus per la spedizione in Bielorussia. Il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, ha annunciato il provvedimento dopo l'incontro tenutosi tra Putin e il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nella città russa di Sochi, secondo l'agenzia di stampa russa Sputnik. Entrambi i leader "hanno esaminato la partecipazione della Bielorussia alla terza fase delle sperimentazioni del vaccino russo Sputnik V. Putin ha dato istruzioni sulla preparazione del primo lotto di rifornimenti che andrà alla Bielorussia", ha ... Leggi su iltempo (Di lunedì 14 settembre 2020) Madrid, 14 set. (Adnkronos/Europa Press) - Il presidente della Russia, Vladimir, ha ordinato di preparare ildelrusso contro il nuovo coronavirus per la spedizione in. Il portavoce del Cremlino, Dimitri Peskov, ha annunciato il provvedimento dopo l'incontro tenutosi trae il presidente bielorusso Alexander Lukashenko nella città russa di Sochi, secondo l'agenzia di stampa russa Sputnik. Entrambi i leader "hanno esaminato la partecipazione dellaalla terza fase delle sperimentazioni delrusso Sputnik V.ha dato istruzioni sulla preparazione deldi rifornimenti che andrà alla", ha ...

