Covid, Oms: “Record casi nel mondo, mai così tanti da inizio pandemia” (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha confermato 307.930 nuovi casi di Covid-19 nel mondo nelle ultime 24 ore. Si tratta del numero di contagi più alto registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia. Il precedente record era stato segnalato il 6 settembre, quando erano stati riportati 306.857 casi. Un nuovo record che preoccupa l’Oms, secondo cui la curva dei contagi rischia di tornare a salire pericolosamente. Salgono così a 28.637.952 i casi totali segnalati dall’Oms, mentre per la Johns Hopkins University solo 28.902.753. L’Oms ha invece aggiornato a 917.417 il totale delle persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, 5.537 in più rispetto a ieri. L’aumento più ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 14 settembre 2020) L’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) ha confermato 307.930 nuovidi-19 nelnelle ultime 24 ore. Si tratta del numero di contagi più alto registrato in un solo giorno dall’della pandemia. Il precedente record era stato segnalato il 6 settembre, quando erano stati riportati 306.857. Un nuovo record che preoccupa l’Oms, secondo cui la curva dei contagi rischia di tornare a salire pericolosamente. Salgono così a 28.637.952 itotali segnalati dall’Oms, mentre per la Johns Hopkins University solo 28.902.753. L’Oms ha invece aggiornato a 917.417 il totale delle persone che hanno perso la vita nelle ultime 24 ore a causa del coronavirus, 5.537 in più rispetto a ieri. L’aumento più ...

Adnkronos : #Oms ricorda: 'No al saluto con il gomito' - Adnkronos : #Oms: 'Record casi nel mondo, mai così tanti da inizio pandemia' #covid - Corriere : Oms, il capo europeo: «Attenzione agli asintomatici, anche loro vanno isolati per bloccare la catena» - Fiorellissimo : RT @Adnkronos: #Oms ricorda: 'No al saluto con il gomito' - corgi_lover : RT @Adnkronos: #Oms ricorda: 'No al saluto con il gomito' -