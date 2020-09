Covid | Oms | L' Europa non è fuori dai guai

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 14 settembre 2020) Roma, 14 set. (Adnkronos Salute) - L'"non; affattodai. Molti dei vostri Paesi sono stati tra i più colpiti. Il numero medio giornaliero di casi nella regione; ora superiore a quello del primo picco di marzo. Fortunatamente, il numero di morti sembra rimanere a un livello relativamente basso, per ora. Ma ogni morte; una tragedia e non può esserci spazio per l'autocompiacimento". Lo ha sottolineato il direttore dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel suo intervento alla 70esima sessione del Comitato europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, evento per la prima volta virtuale per la pandemia di "Se non teniamo sotto controllo la trasmissione - ha ammonito il dottor ...