Covid: Israele primo paese a reintrodurre lockdown (Di lunedì 14 settembre 2020) A pochi giorni dal Capodanno ebraico e dal Kippur, Israele ha scelto la strada del lockdown per almeno tre settimane: comincerà venerdì prossimo alle 14, ora locale. Una decisione che ha visto un duro ...

