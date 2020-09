Covid in Campania, aumentano i contagiati: 122 in 24 ore ma ci sono anche 79 guariti (Di lunedì 14 settembre 2020) Torna a salire il numero di nuovi positivi in Campania: oggi sono 122 i contagiati, 19 in più di ieri con 1.191 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle... Leggi su ilmattino (Di lunedì 14 settembre 2020) Torna a salire il numero di nuovi positivi in: oggi122 i, 19 in più di ieri con 1.191 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino delle...

