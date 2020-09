Covid, i nuovi positivi in Svizzera sono 257 (Di lunedì 14 settembre 2020) Il dato è ricavato da un totale di 6'356 strisci effettuati: il 3.9% dei test è quindi risultato positivo. Leggi su media.tio.ch (Di lunedì 14 settembre 2020) Il dato è ricavato da un totale di 6'356 strisci effettuati: il 3.9% dei test è quindi risultato positivo.

fabiochiusi : “Usate la tecnologia più invasiva”, dicevano, “ed eviterete nuovi lockdown”. Poi arriva la realtà, e il primo paes… - LaStampa : Il caldo di luglio e il clima mite di quest’estate ha causato un piccolo anticipo nelle operazioni di taglio del ri… - MediasetTgcom24 : L'allarme degli anestesisti: 'I nuovi casi di Covid non sono meno gravi rispetto a quelli di marzo e aprile' … - 470simone : RT @Zippo88lrr: Attenzioneeee clamorosoooo!! negli USA su 25.000 nuovi casi NESSUNA ospedalizzazione PER #Covid_19 mentre in Spagna nonosta… - Umbria24 : Covid, 12 nuovi positivi su 592 tamponi. Un ricovero in terapia intensiva -