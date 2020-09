Covid al Grande Fratello Vip: rischi per la messa in onda? Parla Signorini (Di lunedì 14 settembre 2020) Alfonso Signorini, ad alcune ore dal debutto della quinta edizione del Grande Fratello Vip, conferma intervistato da Il Giornale, il caso di Covid di un membro dello staff (si tratta di un autore), e conforta il pubblico sull’andamento del reality show che non si fermerà. Alfonso Signorini, a rischio la prima puntata del Grande Fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 14 settembre 2020) Alfonso, ad alcune ore dal debutto della quinta edizione delVip, conferma intervistato da Il Giornale, il caso didi un membro dello staff (si tratta di un autore), e conforta il pubblico sull’andamento del reality show che non si fermerà. Alfonso, ao la prima puntata del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

