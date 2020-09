Covid-19, un nuovo positivo in Provincia: 13 pazienti ricoverati al “San Pio” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 107 tamponi (nr. 80 ordinari e nr. 27 rapidi), dei quali 3 risultati positivi. Dei quattro positivi, 1 rappresenta un nuovo caso relativo a soggetto residente nella Provincia di Benevento, mentre gli altri 2 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Attualmente sono ricoverati nell’Area Covid 13 pazienti positivi, dei quali quattro residenti nella Provincia di Benevento e nove in altre province. L'articolo Covid-19, un nuovo positivo in Provincia: 13 pazienti ricoverati al “San ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che l’A.O.R.N. “San Pio” ha processato in data odierna 107 tamponi (nr. 80 ordinari e nr. 27 rapidi), dei quali 3 risultati positivi. Dei quattro positivi, 1 rappresenta uncaso relativo a soggetto residente nelladi Benevento, mentre gli altri 2 si riferiscono a conferme di positività già precedentemente accertata. Attualmente sononell’Area13positivi, dei quali quattro residenti nelladi Benevento e nove in altre province. L'articolo-19, unin: 13al “San ...

