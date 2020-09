Covid-19, ultime notizie – Oms: «Mai così tanti casi da marzo». In Italia 5,9 milioni di persone hanno scaricato l’app Immuni. La Giordania sospende le lezioni a scuola (Di lunedì 14 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, raddoppiano i decessi: + 14 (ieri +7). Aumentano ancora le terapie intensive: +10. Calo dei nuovi contagi (+1.008) con 27mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione Civile – Il bollettino della Protezione Civile 14 settembreCoronavirus, in Lombardia si dimezzano i nuovi positivi: +125 (ieri +265). Ma con 5mila tamponi in meno. Due i decessi – Il bollettino della Regione Lombardia 14 settembrePer saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiSono ... Leggi su open.online (Di lunedì 14 settembre 2020) Ultimi bollettini: Coronavirus, raddoppiano i decessi: + 14 (ieri +7). Aumentano ancora le terapie intensive: +10. Calo dei nuovi contagi (+1.008) con 27mila tamponi in meno – Il bollettino della Protezione Civile – Il bollettino della Protezione Civile 14 settembreCoronavirus, in Lombardia si dimezzano i nuovi positivi: +125 (ieri +265). Ma con 5mila tamponi in meno. Due i decessi – Il bollettino della Regione Lombardia 14 settembrePer saperne di più: Coronavirus (-19): la normativaMinistero della salute:-19 in-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia ine nel mondo – Le immaginiSono ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid ultime Coronavirus ultime notizie, Palazzo Chigi: entro fine ottobre 2 milioni di banchi monoposto Fanpage.it Covid al 14 settembre: solo 1.008 i nuovi casi con soli 45mila tamponi effettuati, ma i ricoverati in terapia intensiva sono adesso 200

Stavolta in netta diminuzione il numero di contagi Covid in Italia che sono stati solo 1.008 nelle ultime 24 ore, ma il numero di tamponi effettuati che è stato però di 45.309 rispetto ai precedenti ...

Covid, Putin pronto a inviare primo lotto vaccino in Bielorussia

Madrid, 14 set. (Adnkronos/Europa Press) - Il presidente della Russia, Vladimir Putin, ha ordinato di preparare il primo lotto del vaccino russo contro il nuovo coronavirus per la spedizione in Bielor ...

Coronavirus: 43 casi a Palermo su 65 nuovi contagi in Sicilia, impennata di ricoveri

Sono 65 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore in Sicilia, quattro in più rispetto alla giornata di ieri. È quanto riporta il bollettino del ministero della Salute. Dei 65 sei sono migranti, tutti nell ...

