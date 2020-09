Covid-19, nuovo caso a San Bartolomeo in Galdo: l’annuncio del sindaco (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Bartolomeo in Galdo (Bn) – E’ con un messaggio sul suo profilo facebook che il sindaco di San Bartolomeo in Galdo, Carmine Agostinelli, ha annunciato la positività al Covid–19 di un suo concittadino. L’uomo, rientrato dall’estero, è stato sottoposto a tampone naso-faringeo ed è risultato positivo. Il primo cittadino specifica che la persona è asintomatica, sta bene e non ha avuto contatti con nessuno. Di seguito il messaggio completo del sindaco Carmine Agostinelli: “Il servizio epidemiologico dell’Asl mi ha comunicato che un nostro concittadino, rientrando dall’estero, è stato sottoposto a tampone nasofaringeo ed è risultato positivo. Sta bene, ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSanin(Bn) – E’ con un messaggio sul suo profilo facebook che ildi Sanin, Carmine Agostinelli, ha annunciato la positività al–19 di un suo concittadino. L’uomo, rientrato dall’estero, è stato sottoposto a tampone naso-faringeo ed è risultato positivo. Il primo cittadino specifica che la persona è asintomatica, sta bene e non ha avuto contatti con nessuno. Di seguito il messaggio completo delCarmine Agostinelli: “Il servizio epidemiologico dell’Asl mi ha comunicato che un nostro concittadino, rientrando dall’estero, è stato sottoposto a tampone nasofaringeo ed è risultato positivo. Sta bene, ...

stanzaselvaggia : Ah ma quindi il nuovo ceppo del Covid arriva dalle ostriche, ecco perché quest’estate si sono ammalati tanti ricchi. - Agenzia_Ansa : #coronavirus Nuovo focolaio in #Puglia, 78 positivi a #Polignano in un'azienda ortofrutticola. Eseguiti 159 tamponi… - Corriere : «Oggi siamo, in due parole, consapevoli e attrezzati. Nel nuovo contesto, dovremmo smettere di avere paura non perc… - MNdatv : RT @rodcostakiwi: Domanda : Una volta...In autunno, c'erano le normali sindromi influenzali, diventeranno tutte Covid ? Ci inporranno un nu… - senesedoc79 : RT @RadioSienaTV: Covid, nessun nuovo caso oggi in provincia di Siena - -

Ultime Notizie dalla rete : Covid nuovo Covid, nuovo record di contagi in Francia: 10.516 in in 24 ore, appello di Castex alla popolazione Il Messaggero Positiva al Covid l'operatrice di un asilo: chiuso per sanificazione e bimbi a casa

L'asilo era stato aperto appena una settimana fa, ma ha dovuto richiudere per la positività accertata al Covid-19 di una operatrice in servizio. E' accaduto all'asilo Flyfamily di Bari, a due passi da ...

Ancora contagi da Covid-19 in Puglia: sono stati 83 nelle ultime ore

Sale ancora il numero di contagi da Covid-19 in Puglia. Nella giornata di domenica 13 settembre sono stati ufficializzati altri 83 casi su 2.955 tamponi effettuati. Il totale degli infetti da inizio p ...

L'asilo era stato aperto appena una settimana fa, ma ha dovuto richiudere per la positività accertata al Covid-19 di una operatrice in servizio. E' accaduto all'asilo Flyfamily di Bari, a due passi da ...Sale ancora il numero di contagi da Covid-19 in Puglia. Nella giornata di domenica 13 settembre sono stati ufficializzati altri 83 casi su 2.955 tamponi effettuati. Il totale degli infetti da inizio p ...