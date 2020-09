Covid-19, il bollettino del 14 settembre: (Di lunedì 14 settembre 2020) Il bollettino sul Covid-19 relativo a lunedì 14 settembre: i numeri pubblicati dal Ministero della Salute su contagiati, decessi e guariti Scendono i contagi, anche per il minori numero dei tamponi effettuati rispetto a ieri. I dati del bollettino sul Covid-19 diramato dal Ministero della Salute come ogni giorno parlano di 1.008 contagi in più nelle ultime ventiquattro ore. Il totale dei contagiati da inizio emergenza sale così a 288.761, dei quali 39.187 attualmente positivi (+678) . Tra questi i ricoverati sono 2.122 , mentre in terapia intensiva ci sono 197 malati (+10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono, invece, 36.868. Importante sottolineare anche il numero dei tamponi effettuati: sono 45.309 rispetto ai 72.143 di ieri. Purtroppo si registrano anche 14 ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020) Ilsul-19 relativo a lunedì 14: i numeri pubblicati dal Ministero della Salute su contagiati, decessi e guariti Scendono i contagi, anche per il minori numero dei tamponi effettuati rispetto a ieri. I dati delsul-19 diramato dal Ministero della Salute come ogni giorno parlano di 1.008 contagi in più nelle ultime ventiquattro ore. Il totale dei contagiati da inizio emergenza sale così a 288.761, dei quali 39.187 attualmente positivi (+678) . Tra questi i ricoverati sono 2.122 , mentre in terapia intensiva ci sono 197 malati (+10 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono, invece, 36.868. Importante sottolineare anche il numero dei tamponi effettuati: sono 45.309 rispetto ai 72.143 di ieri. Purtroppo si registrano anche 14 ...

