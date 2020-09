"Così i cinesi schedano politici, imprenditori e italiani influenti". Fra i nomi Renzi e Veltroni (Di lunedì 14 settembre 2020) Lo rivela 'Il Foglio': "Una società privata, la Zhenhua raccoglie informazioni su politici e persone di interesse pubblico". Nella sezione italiana compaiono 4544 personalità, fra queste industriali come Ferrero e Merloni Leggi su repubblica (Di lunedì 14 settembre 2020) Lo rivela 'Il Foglio': "Una società privata, la Zhenhua raccoglie informazioni sue persone di interesse pubblico". Nella sezione italiana compaiono 4544 personalità, fra queste industriali come Ferrero e Merloni

pisto_gol : Cos’è il “10”? Il numero non conta niente: il “10” è un centrocampista offensivo, che fa assist e gol. I migliori… - VittorioSgarbi : #Colleferro Oggi 'La Repubblica' riporta il commento, fatto in Caserma, da uno dei familiari degli arrestati: 'In f… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - martina____04 : RT @loulouseituuu: ma i miei coetanei non avendo twitter cos'hanno fatto precisamente nell'estate 2020? - donatellaluisa : RT @donatellaluisa: Dr. Anas Al-Hajji scrive per “Energy” Nel suo 60 ° anniversario - cos'è l'OPEC?- #OPEC @anasalhajji -

Ultime Notizie dalla rete : Così cinesi Pensione d'invalidità civile: cos'è e come funziona La Legge per Tutti La meditazione ti cura: scopri quale tipo è giusto per te

«L’uomo delle caverne si metteva davanti alle stelle o alle nuvole, le contemplava ed era tutt’uno con loro. Non lo faceva per scoprire il mistero dell’esistenza, bensì per essere parte di quel mister ...

Scuole: ma perché dobbiamo riaprirle?

Oramai ci siamo: il più delle scuole italiane riapriranno lunedì e tutto il Paese vi guarda con crescente apprensione. Il timore dei contagi che potrebbero portare a molte nuove morti e a una nuova pa ...

«L’uomo delle caverne si metteva davanti alle stelle o alle nuvole, le contemplava ed era tutt’uno con loro. Non lo faceva per scoprire il mistero dell’esistenza, bensì per essere parte di quel mister ...Oramai ci siamo: il più delle scuole italiane riapriranno lunedì e tutto il Paese vi guarda con crescente apprensione. Il timore dei contagi che potrebbero portare a molte nuove morti e a una nuova pa ...