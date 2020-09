"Così i cinesi schedano gli italiani influenti". Tra loro politici, prelati e industriali (Di lunedì 14 settembre 2020) “Una società privata, la Zhenhua della città di Shenzhen, in Cina, raccoglie informazioni dettagliate all’estero su politici, sui loro familiari, su persone di interesse pubblico, membri delle istituzioni, imprenditori e criminali. Tutto per conto di Pechino. E lo fa anche in Italia. È quanto emerge dall’analisi di un mastodontico database ottenuto dal Foglio insieme con altre testate internazionali come il Telegraph, il Sunday Times, l’Indian Express, il Globe and Mail e l’Australian Financial Review”. Lo scrive II Foglio in edicola.“L’Okidb, Oversea Key Information DataBase - riporta Il Foglio - raccoglie informazioni pubbliche analizzando i big data disponibili online; ogni social network, blog, articoli, qualunque pubblicazione su internet diventa fonte. I dati sono poi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 14 settembre 2020) “Una società privata, la Zhenhua della città di Shenzhen, in Cina, raccoglie informazioni dettagliate all’estero su, suifamiliari, su persone di interesse pubblico, membri delle istituzioni, imprenditori e criminali. Tutto per conto di Pechino. E lo fa anche in Italia. È quanto emerge dall’analisi di un mastodontico database ottenuto dal Foglio insieme con altre testate internazionali come il Telegraph, il Sunday Times, l’Indian Express, il Globe and Mail e l’Australian Financial Review”. Lo scrive II Foglio in edicola.“L’Okidb, Oversea Key Information DataBase - riporta Il Foglio - raccoglie informazioni pubbliche analizzando i big data disponibili online; ogni social network, blog, articoli, qualunque pubblicazione su internet diventa fonte. I dati sono poi ...

pisto_gol : Cos’è il “10”? Il numero non conta niente: il “10” è un centrocampista offensivo, che fa assist e gol. I migliori… - VittorioSgarbi : #Colleferro Oggi 'La Repubblica' riporta il commento, fatto in Caserma, da uno dei familiari degli arrestati: 'In f… - chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - fuegoastral : CHE COS'È LA DEFINIZIONE DI Robofilia E PERCHÉ È CENSURATA DAI DIZIONARI? ?????????????? - Angelika040571 : RT @Bgbarby0: #Segre:“il massacro di #Willy mi fa orrore è la prova che il #Fascismo è ancora fra noi “ Ma quando su #FilippoLimini gli #Al… -

Ultime Notizie dalla rete : Così cinesi Zoom, autenticazione a due fattori (2FA) per gli account: cos'è e come abilitarla Business Magazine Live Non è la D’Urso, una voce fuoricampo: “Trasmissione interessante… mai sentito!”

Nel corso della prima puntata di Live-Non è la D’Urso si è sentita in diretta televisiva una voce fuoricampo: ecco tutti i dettagli. Voce fuoricampo durante la prima puntata di Live-Non è la D’Urso: ...

Ho visto Frida Kahlo imbrattare un muro: intervista agli Idles

Al festival di Glastonbury dello scorso anno le sorprese non sono mancate. Probabilmente, la più inaspettata è avvenuta nel pomeriggio di una domenica ventosa. Animali e scorci naturali sugli schermi, ...

Nel corso della prima puntata di Live-Non è la D’Urso si è sentita in diretta televisiva una voce fuoricampo: ecco tutti i dettagli. Voce fuoricampo durante la prima puntata di Live-Non è la D’Urso: ...Al festival di Glastonbury dello scorso anno le sorprese non sono mancate. Probabilmente, la più inaspettata è avvenuta nel pomeriggio di una domenica ventosa. Animali e scorci naturali sugli schermi, ...